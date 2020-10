De Croo: “Het virus is de vijand, niet de Walen”

Vanaf morgen mag er nog slechts met één contact buiten het gezin geknuffeld worden, gaat er een nachtklok in én sluit de horeca. Vooral die laatste maatregel lokte heel wat reacties uit en dat is ook premier Alexander De Croo niet ontgaan. “Ik begrijp dat dat heel onrechtvaardig overkomt”, verklaarde de Open Vld’er in de VTM Nieuws-studio. Hij hoedt zich voor elke vorm van polarisatie. “De vijand is niet die ene provincie of de Walen. De vijand is dat virus, wij viseren niemand.”

“We sluiten de horeca niet omdat we vinden dat de restaurants hun best niet zouden gedaan hebben”, maakte De Croo duidelijk. “We nemen de maatregel omdat het virus vandaag overal zit. In de spoedafdelingen liggen -in vergelijking met de start van de lockdown op 18 maart- nu meer dan dubbel zoveel patiënten. Als we nu niet ingrijpen, zouden we mensen verliezen die we hadden kunnen redden.”

“Dezelfde maatregelen als in Nederland”

N-VA-voorzitter Bart De Wever begrijpt niet waarom de restaurants zo nodig moeten sluiten. Alsof wij mee moeten boeten voor de slechte cijfers in Brussel en Wallonië, klinkt het hier en daar. “Hier gaan we toch geen politiek gevecht over voeren? Iedereen ziet nu toch de ernst van de situatie in. In Nederland heeft premier Mark Rutte identiek dezelfde maatregelen genomen en daar zijn de cijfers nog beter. De vijand is niet die ene provincie of de Walen. De vijand is dat virus en dat gaan we allemaal samen verslaan met een ploeg van elf miljoen Belgen.”

Drie prioriteiten

De Croo schetste nog eens de drie grote prioriteiten. “Eerst en vooral moeten we natuurlijk de situatie in de ziekenhuizen proberen te normaliseren. Tweede prioriteit is om te zorgen dat de scholen open kunnen blijven. We hebben vandaag nog altijd jongeren die leerachterstand hebben omdat we de scholen hebben moeten sluiten. Derde prioriteit is ervoor zorgen dat onze bedrijven kunnen blijven werken en dat onze economie niet stilvalt. Die drie zaken moeten blijven standhouden, anders valt onze samenleving gewoon in duigen.”

Verstrengingen in andere sectoren

Volgens Paul Magnette komen er ook strengere maatregelen voor andere sectoren. “Er zijn een aantal sectoren die werken met protocollen, denk maar aan de professionele sport of de cultuur. Er is afgesproken dat tussen nu en vrijdag die regels herzien worden, want ze moeten in lijn zijn met de situatie waarin we zitten. We gaan op alle niveaus inspanningen moeten doen. Alle contacten die niet noodzakelijk zijn moeten stilgelegd worden. Hier wordt dus niemand geviseerd.”