De Croo: "Heropening kappers leidt geen hele reeks versoepelingen in”

Hoe staat het met de vaccinatiestrategie? Gaan de kappers binnenkort terug open, en onder welke voorwaarden? Aan de vooravond van een nieuw Overlegcomité morgen, gaven premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) verduidelijking in de Kamer. Duidelijk is in elk geval dat als er een heropening wordt beslist van de contactberoepen als de kappers, dat niet het begin is van een hele reeks aan versoepelingen.

Met het oog op het nakende overlegcomité morgen, ging het in de Kamer onvermijdelijk over de heropening van de niet-medische contactberoepen. Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) is de regering daar altijd helder over geweest. “Op 5 februari, morgen dus, zou er een evaluatie gemaakt worden. Dat zal gebeuren. We zijn altijd heel duidelijk geweest dat die heropening voorwaardelijk zou zijn. Twee vragen zijn belangrijk: het hoe en het waarom.”

“De veiligheid heeft de grootste prioriteit”, aldus De Croo. “Daarom hebben we een protocol ontwikkeld dat verder gaat dan het protocol van na de eerste golf. Over het waarom: mochten we morgen beslissen dat niet-medische contactberoepen zouden openen, dan is dat niet de aankondiging van een ganse reeks van versoepelingen. De epidemiologische situatie zou dat op dit moment niet toelaten. We zouden die beslissing nemen omdat er een grote sociale nood is. Die component is even belangrijk.”

Ook vaccinaties van tel bij routepad naar versoepelingen

Perspectief is er tot nu gegeven op basis van de cijfers, zoals de besmettingen en de ziekenhuisbezetting - waar we overigens nooit de drempels van 800 besmettingen en 75 ziekenhuisopnames gehaald hebben - maar daar zal binnenkort verandering in komen, zo blijkt. “Als je een perspectief wil geven of een routeplan wil maken, dan moeten we ook naar de vooruitgang van de vaccinaties kijken. Dat is cruciaal. En die is jammer genoeg ook een factor van onzekerheid. Dat is geen vingerwijzing, maar een vaststelling waar we niet omheen kunnen. Het is absoluut cruciaal dat die vooruitgang in de vaccinatie, naast de epidemiologische situatie, ook belangrijk is om vooruit te gaan.”

De Croo verwijst daarbij vooral naar de vaccinatie bij de meest kwetsbaren. Aan de experten is gevraagd om een nieuwe methode uit te werken. Concrete doelstellingen of een stappenplan met data zijn er dus nog niet. “Ik hoop dat we op een bepaald moment een datum of een cijfer kunnen geven. Maar vandaag is de situatie zo onzeker, dat we enkel de methode kunnen meegeven. Hopelijk kan de vooruitgang in de komende week daar wel toe leiden”, aldus De Croo nog.

Volledig scherm Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). © BELGA

“Wil men stoppen met zeggen dat we vanachter lopen met vaccinaties?”

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) is er in elk geval perspectief, maar ligt de weg ernaartoe bezaaid met onzekerheid. “Het perspectief is duidelijk”, begon hij. “Wanneer de meest kwetsbare onder ons gevaccineerd zullen zijn, dan moet het mogelijk zijn om het normale leven voor iedereen, veilig en stap voor stap, terug te openen. Dat is een zekerheid. De onzekerheid is: wanneer en wat gebeurt er op de weg daar naartoe?”

Vandenbroucke kondigde aan dat er morgen een eerste schijf van iets meer dan 50.000 vaccins van AstraZeneca geleverd zal worden aan België. Tegen het eind van februari zijn er 443.000 dosissen beloofd. Vorig weekend waren er nog maar twee leveringen van in totaal 280.000 vaccins bekend.

Vandenbroucke liet duidelijk merken dat de vergelijking met andere landen op het vlak van het vaccinatieritme hem hoog zat. “Wil men daar eens mee stoppen, met het verhaal dat we vanachter lopen? Dat is toch gewoon belachelijk”, reageerde hij geërgerd op de vraag van Kamerlid Catherine Fonck (cdH).

Hij verwees daarbij naar het dashboard van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding ECDC, waar er volgens de minister maar drie landen boven België staan wat het aantal gezette eerste prikken in aandeel van de bevolking betreft: Denemarken, Roemenië en Polen.

België staat op die lijst echter elfde. Bovendien gaat het hier enkel over het aantal eerste vaccinatieprikken. Als ook de tweede prik en dus ook de volledig gevaccineerde personen meegerekend wordt, staat België nog veel lager:

