De Croo haalt uit naar ‘onvolwassen’ partijvoorzitters, Bouchez reageert: “Op eergevoel staat geen leeftijd”

Code geel in heel het land voor onweer: veel neerslag mogelijk, maar zondag klimt kwik weer naar 30 graden

Na twee snikhete dagen daalt het kwik naar gewone, zomerse maxima. Woensdag is het vaak zwaarbewolkt met eerst wat regen, later kans op enkele onweersbuien. Vandaag geldt code geel in ons land. De maxima schommelen tussen 23 en 29 graden. Dat meldt het KMI. “Plaatselijk kan veel regen vallen”, vertelt onze weerman Frank Duboccage. Dit weekend wordt het opnieuw mooi weer.

20 juli