De Croo geeft meer uitleg over benoeming van regeringscommissaris: "Geen discrepantie binnen de regering”

"Er is geen discrepantie binnen de regering." Zo besloot premier Alexander De Croo vanavond in de Kamer een interpellatie over zijn uitspraken over de discussie binnen het kernkabinet over de benoeming van de regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). De oppositie was niet overtuigd door zijn uitleg. N-VA-fractieleider verweet de premier minachting voor het parlement.

De MR had de voorbije dagen uitgehaald naar de benoeming van Ihsane Haouach tot regeringscommissaris. Ze werd al een maand geleden benoemd door staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo). MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verzette zich tegen die aanstelling. Haouach draagt een hoofddoek en volgens Bouchez valt dat niet te verenigen met het neutraliteitsbeginsel van de overheid. Kamerlid Denis Ducarme (MR) verklaarde woensdag dat hij zich niet meer gebonden voelt door de solidariteit binnen de meerderheid ten opzichte van staatssecretaris Schlitz.

De premier verklaarde deze namiddag tijdens het vragenuurtje dat er over de benoeming was gepraat tijdens het kernkabinet en dat die door geen enkele partij binnen de regering in vraag werd gesteld. Niet zo veel later tweette minister David Clarinval (MR) evenwel dat hij het verzet van zijn partij tegen die benoeming wel degelijk kenbaar had gemaakt. Aanleiding voor de oppositie, met N-VA op kop, om de premier terug naar de Kamer te sommeren voor een interpellatie.

Daar gaf de premier aan dat het dossier op zijn initiatief op de kern is besproken. "Als er discussie is op de kern, dan zijn er twee opties: ofwel wordt de genomen beslissing gehandhaafd, ofwel komt er een initiatief om een beslissing te wijzigen. Uiteindelijk werd de beslissing niet in vraag gesteld en is er geen voorstel gekomen om de beslissing te herzien of te annuleren."

"Wie denkt u te overtuigen?", reageerde De Roover. Hij verweet de premier een totale minachting tegen de publieke opinie, maar ook tegen het parlement en de oppositie. Hij verweet de premier te hebben gelogen. "Waar is uw moraliteit nog? U hebt een arrogantie die alles weg heeft van een kruik die ongetwijfeld zal barsten." Ook Barbara Pas was niet overtuigd. "Er is geen hond die gelooft dat deze regering als één ploeg aaneen hangt."

Lees ook: