De Croo geeft knuffel aan familielid slachtoffer tijdens nationale herdenking voor slachtoffers Strépy

Eerste slachtof­fers van carnaval­dra­ma in Stré­py-Bracqueg­nies begraven

Drie slachtoffers van het carnavaldrama in Strépy-Bracquegnies zijn begraven in Haine-Saint-Pierre, een deelgemeente van La Louvière. De afscheidsdienst vond plaats in de Sint-Antonius van Padua-kerk in La Louvière-Bouvy. Mario Cascarano, zijn echtgenote Michelina Imperiale en haar broer Salvatore Imperiale kwamen zondag om het leven toen een auto met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed.

25 maart