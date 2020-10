De Croo en Vandenbroucke krijgen goed rapport: “Voor het eerst steeg motivatie na aankondiging van strengere maatregelen”

“Zelfs harde noten kan je op een motiverende wijze kraken”, klinkt het in het kersverse rapport, dat in dezelfde lijn ligt als de Grote Corona Peiling van Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS. Die laatste ontdekte dat ruim acht op de tien Vlamingen de huidige maatregelen willen aanscherpen in de strijd tegen het virus.

“De besmettingscijfers schieten de hoogte in en de ziekenhuizen komen opnieuw onder druk te staan”, meldt het nieuwe rapport uit de motivatiebarometer, die sinds het begin van de crisis de motivatie van de bevolking in kaart brengt om zich aan de coronamaatregelen te houden. “De nieuwe regeringsploeg stond vorige week dan ook voor de uitdaging om een aantal strengere maatregelen te communiceren om het tij zo snel mogelijk te keren. Dat was geen vanzelfsprekendheid: deze crisis duurt al te lang en we hebben nare herinneringen aan de striktere maatregelen van afgelopen zomer.”

Volgens professor Maarten Vansteenkiste van de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de UGent greep voormalig premier Sophie Wilmès (MR) het motivationele momentum eerder níét, met een daling van de motivatie tot gevolg.

Draagvlak

Terwijl in het begin van de crisis 81 procent van de ondervraagden ten volle achter de maatregelen stond, kalfde dat draagvlak tijdens de zomervakantie af tot amper 22 procent. Vandaag is het weer gestegen tot 49,5 procent. Volgens het rapport is de stijging in motivatie opvallend, omdat ze de daling stopt die werd ingezet na de laatste persconferentie van Wilmès.

Wilmès kondigde nochtans een versoepeling van de maatregelen af. “Omdat de epidemiologische barometer op dat ogenblik niet werd gelanceerd, was het voor de bevolking onduidelijk hoe deze versoepeling gerechtvaardigd kon worden en hoe lang ze van kracht zou zijn, vooraleer er opnieuw strengere maatregelen aan de orde waren”, klinkt het.

Van in het begin was er wantrouwen. 56 procent vond de bijsturing (te) laks en 72 procent maakte zich net méér zorgen door de versoepeling.

Wantrouwen

Dat wantrouwen bleek terecht. Omdat de coronacijfers na de persconferentie van 23 september bleven stijgen, kwam Wilmès op haar stappen terug en dreigde ze met een verstrenging. “Deze flipfloppende communicatie eiste een motivationele tol”, aldus de onderzoekers.

Nochtans bleek dat de risicoperceptie van de bevolking om besmet te raken was toegenomen in de aanloop naar de persconferentie, wat eigenlijk een ideaal moment was om te verstrengen. “De versoepeling van Wilmès op 23 september bleek een foutief signaal”, aldus het rapport. “Het is een misvatting om te denken dat motiveren betekent dat je de bevolking per definitie moet sparen.”

Dat was heel anders op de eerste persconferentie van de nieuwe premier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. De ondervraagden vonden dat er toen op een meer motiverende manier werd gecommuniceerd.

“De nieuwe maatregelen werden duidelijk toegelicht, de noodzaak ervan werd belicht, de last van de maatregelen werd empathisch en op een authentieke wijze benoemd en erkend, de inspanningen van de bevolking werden gewaardeerd, de hoop dat we samen het tij kunnen keren werd uitgesproken en er werd een verbindend verhaal gebracht”, klinken de conclusies.

