De Croo drukt Rutte op het hart: “Nederlandse funshopper niet welkom in België”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft dinsdagochtend gebeld met de Nederlandse minister-president Mark Rutte over de coronasituatie. De eerste minister heeft eraan herinnerd dat ‘funshoppen’ in België verboden is, tweet hij. In Nederland zijn de niet-essentiële winkels sinds vandaag/dinsdag gesloten, waardoor de vrees bestaat dat Nederlanders over de grens zullen komen winkelen.

Premier Alexander De Croo zou normaal gezien maandag een eerste officiële bezoek brengen aan de Nederlandse premier Mark Rutte in Den Haag. Maar die ontmoeting moest voor een tweede keer worden uitgesteld: Rutte overlegde maandag met zijn regering over de fors verslechterde coronacijfers en kondigde ‘s avonds een ongekend strenge lockdown aan tot 19 januari.

Daarmee gaat Nederland zo goed als op slot. Het aantal toegestane sociale contacten wordt verder beperkt en scholen en niet-medische contactberoepen moeten de deuren sluiten, net als dus de niet-essentiële winkels. In ons land zijn die laatste sinds kort wel opnieuw open, en dus bestaat de vrees dat Nederlanders over de grens zullen komen winkelen. Dat gebeurde eerder tijdens de tweede golf al in omgekeerde richting.

Telefoontje

De Croo heeft dinsdagochtend met zijn Nederlandse ambtgenoot telefonisch gesproken over de coronasituatie, tweet hij. “De premier heeft eraan herinnerd dat ‘funshoppen’ in België verboden is en er strikte regels gelden”, bevestigt zijn kabinet. Belgen moeten alleen winkelen en mogen maximaal 30 minuten in een winkel zijn, de federale overheid en de burgemeesters grijpen in waar nodig, liet De Croo verstaan.

De Nederlandse regering raadt Nederlanders trouwens ten stelligste af om de grens over te steken, benadrukt de premier. “We staan in België en Nederland samen voor de uitdaging het virus terug te dringen. Dat betekent contacten zoveel mogelijk beperken, opdat het straks weer beter wordt.”

Eerder drong minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) er bij de Nederlandse regering al op aan de bevolking op te roepen niet in België te komen winkelen.

“Jojo-beweging”

België zou liever zien dat de aanpak van de pandemie in de buurlanden gelijk op zou gaan, gaf minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) eerder op de dag te kennen. België, dat voor "stabiliteit" en "geen superharde lockdown" kiest, steekt volgens hem af bij Nederland "waar het eigenlijk een beetje een jojo-beweging is geworden".

Vandenbroucke hintte overigens wel op eventuele nieuwe maatregelen bij ons. “Indien nodig moeten we niet alleen de bestaande maatregelen strenger handhaven, maar hier en daar een aantal nieuwe dingen doen opdat mensen de basisregels volgen”, klonk het.

België ging eind oktober over op strenge maatregelen en sloot toen ook de niet-essentiële winkels. Toen waren die in Nederland en Duitsland nog open en ging het winkelpubliek in omgekeerde richting. Vandenbroucke benadrukte nu dat "we de Nederlanders moeten duidelijk maken dat hier pleziershoppen niet kan". Zo nodig moeten burgemeesters volgens hem harder optreden.