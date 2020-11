De Croo dringt aan op brexitdeal: "Zitten in blessuretijd. Moeten komende dagen tot finaal akkoord komen”

De bezorgdheid rond de brexit stijgt. Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) moet er in de komende dagen een akkoord komen, anders wordt het onmogelijk om een harde brexit te vermijden. Dat zei hij tijdens een bezoek aan de douane in de haven van Zeebrugge. De eerste minister kwam er kijken hoe de douane zich heeft voorbereid op de verschillende scenario's van de brexit.

De Croo bracht een bezoek aan de douane van Zeebrugge, samen met minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V). Dat gebeurde naar aanleiding van de nakende brexit. De Croo benadrukte dat de bezorgdheid over het al dan niet komen tot een akkoord sterk stijgt. "De private sector is goed voorbereid, maar politiek gezien is er nog werk. We zullen er alles aan doen om onze bedrijven te beschermen, maar dan moet men politiek wel iets kunnen forceren in de komende dagen", zei De Croo. "Bijkomende chaos bovenop de COVID-crisis kunnen onze bedrijven echt missen."

Volgens de eerste minister moet iedereen zich voorbereiden op alle mogelijke scenario's. "Het wordt wel tijd dat er duidelijkheid komt over hoe die brexit er zal uitzien. We zitten in de blessuretijd van de onderhandelingen. In de komende dagen zal er een finaal akkoord moeten komen. Anders komen we in een situatie waarbij er opstoppingen komen in onze havens", aldus De Croo.

Intussen zijn bedrijven en de douane in volle voorbereiding. "We blijven onze bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk zo veel mogelijk informeren. We zien dat heel wat bedrijven daar al de noodzakelijke stappen hebben genomen, maar het is belangrijk dat we nu ook die laatste 5 procent van de bedrijven weten te overtuigen om zich voor te bereiden", aldus Van Peteghem.

Volledig scherm © Photo News

386 nieuwe douanemedewerkers

Ook de douane is goed voorbereid. Zo werden in totaal 386 nieuwe medewerkers aangeworven om de handel langs havens in goede banen te leiden. Daarvan gaan 40 medewerkers aan de slag bij de douane van de haven van Zeebrugge. Verder deed de douane al verschillende stresstests om de IT-systemen te testen. De douane in Zeebrugge zal vanaf 1 januari het aantal fysieke controles met de vaste scanner opschalen tot 70 per dag. Vandaag zijn dat er dagelijks een zevental.

Ook administratief zal er meer gecontroleerd worden. Daarom vreest men voor wachtrijen in de havens. "We hebben ergens het voordeel dat we al vier jaar de tijd hebben gehad om ons voor te bereiden. Belangrijk is nu dat er duidelijkheid komt over welk soort brexit het wordt", zei Van Peteghem.

Of het Verenigd Koninkrijk ook goed is voorbereid, is niet duidelijk. "Het is voorlopig onduidelijk hoe goed zij zijn voorbereid. Dat zal moeten blijken op 1 januari. We kunnen geen testronde doen", besloot De Croo.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm © Photo News