De Croo deelt 10 tips voor een veilige zomer

OVERZICHT. Coronacij­fers dalen verder, nog 364 Co­vid-19-patiënten op intensieve zorg

9:02 De daling van de coronacijfers in ons land blijft zich verderzetten. Op de diensten intensieve zorg liggen nog 364 coronapatiënten. De voorbije zeven dagen werden gemiddeld 78 patiënten met Covid-19 opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is ruim een vijfde minder dan in de voorgaande week. Het aantal besmettingen is op weekbasis gedaald met 8 procent, blijkt uit het dashboard van Sciensano.