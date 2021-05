De Croo: "Begin juni zullen alle regels voor Europees coronacertificaat uitgewerkt zijn”

Drie personen opgepakt in onderzoek naar Avrox

7 mei In het gerechtelijk onderzoek naar de aankoop van 15 miljoen mondmaskers bij het Luxemburgse Avrox zijn de voorbije dagen in totaal drie mensen opgepakt, twee in Frankrijk en één in het Groothertogdom Luxemburg. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Eerder was al bekend geraakt dat Laurent Hericord, de zaakvoerder van Avrox, dinsdag is opgepakt in Cannes. Wie de twee andere opgepakte personen zijn, is nog niet duidelijk.