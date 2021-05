De Croo beantwoordt vragen over klopjacht op Jürgen Conings: “Meer en meer dreiging vanuit extreemrechts”

Tijdens de plenaire vergadering in de Kamer beantwoordden premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) deze namiddag vragen van de parlementsleden over de klopjacht op Jürgen Conings . Dedonder kondigde een eerste lijst met maatregelen aan waaronder strengere veiligheidscontroles bij de aanwerving van militairen en gedurende hun loopbaan.

Premier Alexander De Croo en minister van Defensie Ludivine Dedonder kregen een waslijst aan vragen over de kwestie in de plenaire vergadering van de Kamer. Op Vlaams Belang na betrad elke fractie het spreekgestoelte. Zowat iedere spreker vroeg zich vooral af hoe het mogelijk is dat iemand die op een OCAD-lijst staat toch toegang krijgt tot wapens binnen Defensie.

“De opdracht voor Defensie is zeer duidelijk: de interne procedures en controles moeten absoluut aangescherpt worden. Het is onaanvaardbaar dat iemand die gezien wordt als potentieel gevaarlijk persoon vrije toegang kan hebben tot wapens. Samen met de minister van Defensie heb ik zeer duidelijk die boodschap gegeven”, zei premier De Croo in de Kamer. “Dit soort toegang is onaanvaardbaar. Wij verwachten dat Defensie eer snel actie onderneemt.”

Eén beroepsmilitair op OCAD-lijst

“Sinds een aantal jaar is er meer en meer dreiging vanuit extreemrechts. De dreiging vanuit die hoek wint meer en meer terrein. Afgezien van de jihadistische dreiging wordt de extreemrechtse en extreemlinkse dreiging steeds groter", aldus De Croo die ook zei dat één beroepsmilitair op de OCAD-lijst stond.

“In onze maatschappij is er geen plaats voor haatspraak, ongebreideld racisme, is oproepen tot haat en geweld onaanvaardbaar. Of het nu gaat over virologen, wetenschappers, politieke tegenstanders, zoiets is bij wet strafbaar en kunnen we bij wet nooit aanvaarden. Daar is in onze maatschappij geen plaats voor noch bij de overheid noch bij de veiligheidsdiensten", ging De Croo verder.

“Repressie zal nooit de totale oplossing zijn ten opzichte van de uitdagingen waar we voor staan. Hier tegen in gaan moet ook lokaal gebeuren, met maatwerk. Het startpunt van die strijd tegen elk vorm van extremisme blijft een inclusieve maatschappij waar iedereen mee telt en niemand achterop blijft. Dat is mijn boodschap. Laten we geen verdeeldheid ontstaan door dergelijke situaties”, sloot De Croo zijn antwoord af.

“Dit individu werd gevolgd, maar we moeten vaststellen dat dat niet voldoende was”, gaf ze toe. Volgens de minister had de hiërarchie Conings nauwer moeten opvolgen. “Het gedrag werd blijkbaar niet meer problematisch geacht door de hiërarchie, tot enkele dagen geleden. Het had niet mogen gebeuren dat die persoon toegang had tot wapens.”

Maatregelen

De minister wil “op korte termijn” al enkele maatregelen nemen, kondigde ze aan. Het gaat onder meer om striktere veiligheidscontroles bij de aanwerving van militairen, want “die volstaan niet meer”. Dedonder wil die controles overigens ook vermenigvuldigen doorheen de volledige loopbaan van militairen.

Daarnaast beloofde Dedonder ook “harde maatregelen” tegen militairen met fascistische of andere extreme ideeën. Het gaat dan om een toegangsverbod tot militaire kwartieren en wapenkamers, schorsing en “als het gedrag onverenigbaar is met de militaire statuten” ook ontslag, zei ze.