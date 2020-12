De Croo: “Als 1 op de 5 gezinnen met kerst niet 1 maar wel 4 mensen uitnodigt, dan zitten we in januari met een joekel van een derde golf”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft in ‘De Zevende Dag’ een antwoord gegeven op enkele terugkerende vragen van kijkers. Van de strenge maatregelen in ons land over knuffelende voetballers tot de veiligheid en timing van de coronavaccins; een overzicht van het antwoord van de eerste minister op de belangrijkste vragen.

Critici vonden de laatste beslissingen van het Overlegcomité te zwak. Hebben we een kans gemist om de coronacurve echt neer te slaan, om de stijging van de cijfers tegen te houden?



“De maatregelen in ons land waren en zijn van de strengste in Europa”, aldus premier Alexander De Croo in De Zevende Dag. Hij beklemtoont dat “ons land heeft gekozen voor heldere maatregelen en voor stabiliteit”. “Als je wil dat mensen de maatregelen nog begrijpen en aanhouden, kan je niet in een soort jojo zitten. In andere landen heeft men eerder versoepeld en nu moet men opnieuw verstrengen. Wij hebben ingezet op strenge maar stabiele maatregelen en kiezen ervoor om streng in te zetten op strikte handhaving.”



Volgens De Croo heeft dat dus ook het voordeel van de duidelijkheid. “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in ons land goed begrijpt wat er op tafel ligt en wat van hen verlangd wordt.”

Vooral kappers en ook sportinstellingen begrijpen niet waarom de niet-essentiële winkels weer open zijn, maar zij niet de deuren mogen openen. Waarom kan dat niet?

“We hebben vrijdag na het Overlegcomité aan een ganse groep mensen geen goed nieuws kunnen geven”, erkent De Croo. “Maar we hebben ons gebaseerd op adviezen en het advies over de niet-medische contactberoepen was negatief. In de situatie waarin we nu zitten, met cijfers die gestabiliseerd zijn en zelfs stijgen, is het niet opportuun om die beroepen weer te laten starten.”

De premier verwijst opnieuw naar de ‘jojo’ die er is geweest in buurlanden. “Daar heeft men heropend, maar werd er intussen beslist om opnieuw te sluiten. De afspraak bij ons is zeer duidelijk: op het moment dat we kunnen versoepelen, zullen zij deel uitmaken van de eerste groep versoepelingen. Ik zou zeer graag perspectief willen geven, maar ik geef geen valse hoop.”

Quote Ik begrijp dat die emotie er bij voetbal is, en ik snap ook dat het daar een gewoonte is, maar die moet men op een andere manier kanalise­ren. Wij hebben ook zoveel gewoontes opgegeven Premier Alexander De Croo

Mensen ergeren zich als ze naar sportwedstrijden kijken, met voetballers die maar niet van elkaars lijf kunnen blijven terwijl de rest van de bevolking maar één knuffelcontact krijgt. Waarom zijn de regels niet voor iedereen gelijk?”

“Ik denk dat dit een terechte kritiek is”, aldus De Croo. “Voor de professionele sport zijn er afspraken gemaakt, omdat we wilden dat dit kon doorgaan. Elke ploeg is een soort bubbel en iedereen wordt getest voor elke wedstrijd, zodat je er van kan uitgaan dat het veilig is.”

“Tegelijkertijd vraagt men aan ons om een aantal vastgeroeste gewoontes niet te laten doorgaan: elkaar een zoen geven, elkaar een hand geven, ... Ik begrijp dat die emotie er bij voetbal is, en ik snap ook dat het daar een gewoonte is, maar die moet men op een andere manier kanaliseren. Wij hebben ook zoveel gewoontes opgegeven. Ik zou willen oproepen om daar strenger in te zijn.”

Quote Het is duidelijk dat er de voorbije weken een aantal uitspraken geweest zijn die er eigenlijk los over waren. De regel naar politie toe is nochtans zeer duidelijk Premier Alexander De Croo

De verhalen over overvliegende drones, pizzabestellingen die worden gecontroleerd en politie aan de deur, zorgen voor frustratie bij veel mensen. Kan de premier begrijpen dat dit verstikkend aanvoelt en bij sommigen ook de motivatie kapotmaakt?

“Ik had nooit gedacht dat ik als politicus zou gaan bepalen wat mensen binnenshuis doen”, zegt de premier. “In mijn ogen is dat iets waar je niet in tussenkomt. Maar we hebben hier geen andere keuze om dit te doen, voor de volksgezondheid. Het is duidelijk dat er de voorbije weken een aantal uitspraken geweest zijn die er eigenlijk los over waren. De regel naar politie toe is nochtans zeer duidelijk: niet bij mensen ‘binnenbreken’ om te gaan kijken of de maatregelen worden nageleefd. De politie mag enkel zoiets doen als ze duidelijk indicaties hebben dat er iets fout aan het lopen is.”

De Croo verwijst naar een analyse door de Universiteit Hasselt, in de hoop de motivatie er toch in te kunnen houden, met Kerstmis nu echt om de hoek. “Die analyse toont dat als 1 op de 5 gezinnen zou zeggen dat ze met kerstmis niet 1 maar wel 4 personen uitnodigen, zoals dat in normale tijden het geval zou zijn, we in januari met een joekel van een derde golf zitten.”

“Als ik zie wat men in andere landen toelaat met kerst en oudejaar, dan stel ik me daar toch vragen bij”, klinkt het ook. “Er zijn zoveel voorbeelden, van Thankgsiving in de VS en in Canada, waarbij men heeft gezegd: ‘voor één avond laten we het toe’... De gevolgen daarvan zijn groot. Het is heel moeilijk om vol te houden, maar er is wel degelijk licht aan het einde van de tunnel.”

Quote Er is absoluut geen reden dat de koning, ik of eender wie zou moeten voorsteken Premier Alexander De Croo

Hoe kunnen twijfelaars toch overtuigd worden om zich te laten vaccineren? Zou het helpen als prominenten zich openlijk laten vaccineren, zoals de premier? Of moeten we verplichten?

“Voor de mensen die twijfelen, denk ik dat er maar één manier is om hen te overtuigen: luisteren naar de wetenschap. Ik zal mij laten vaccineren en als men denkt dat het helpt om daar beelden van te tonen, dan zal ik dat doen. Maar ik ga de volgorde van de strategie wel volgen: eerst de meest kwetsbaren. Er is absoluut geen reden dat de koning, ik of eender wie zou moeten voorsteken. En eerlijk gezegd, ik kan u daar wel van proberen te overtuigen, maar ik zou luisteren naar een wetenschapper. Niet naar een politicus die zich op camera laat vaccineren.”

“Vandaag zijn er geen Europese landen waarvan ik weet dat ze het verplichten”, gaat De Croo verder. Hij ziet ook geen noodzaak. “Ik heb de indruk dat heel veel mensen begrijpen waarom het nodig is en het uit vrije wil zullen doen. Wij hebben veel discussies gehad met specialisten en het advies was: als je het verplicht gaat maken, gaat het wantrouwen bij de bevolking hoger zijn dan als je dat niet doet.”

Quote In het Verenigd Koninkrijk nemen ze eigenlijk voor een stuk de eigen bevolking als proefko­nijn Premier Alexander De Croo

In de VS en in het Verenigd Koninkrijk zijn ze al begonnen. Is Europa te traag?

“De reden dat wij pas later beginnen met vaccineren als het Verenigd Koninkrijk is omdat het voor ons absoluut duidelijk moet zijn dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de vaccins bij de producent moet liggen en niet bij de overheid”, aldus De Croo.

“In het Verenigd Koninkrijk nemen ze eigenlijk voor een stuk de eigen bevolking als proefkonijn. Dat is wat men daar gedaan heeft: de bijkomende proeven die moeten gebeuren om er honderd procent zeker van te zijn dat het veilig is, die doen ze niet. Het land heeft daarmee ook gezegd de verantwoordelijkheid op zich te nemen als het fout loopt. Dat gaan wij niet doen. De 27 lidstaten van Europa hebben de keuze gemaakt om er heel zeker van te zijn dat alles in orde is voor de vaccinatie start, en daar sta ik honderd procent achter. Europa werkt en Europa is veilig”, aldus De Croo. “Sta ons toe om zelf onze analyse te doen en dat op de juiste manier te doen.”

Dat er verschillen qua timing tussen Europese landen zouden zijn, wuift hij weg. “De leveringen van vaccins zijn voor alle Europese landen op dezelfde manier geregeld. Ik zie niet in waarom het bijvoorbeeld in Frankrijk sneller zou gaan. We zullen op dezelfde manier beleverd worden, we zullen vaccineren aan de snelheid van productie. De voornaamste bottleneck vandaag is die productie, en dat is normaal. Er zijn miljoenen en miljoenen vaccins nodig.”