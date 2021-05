De Croo: "1 op de 3 volwassenen kreeg eerste prik, België staat op nummer vijf in EU”

Premier Alexander De Croo ziet dat België het nummer vijf in Europa is, in de rangorde van landen die hun inwoners al een eerste prik gaven van een coronavaccin. Dat meldde de eerste minister vandaag trots na afloop van zijn bezoek aan het vaccinatiecentrum van Flanders Expo in Gent. Daar sprak hij met medewerkers en mensen die gevaccineerd werden.

België hoort bij de top van Europa, meldt de premier wat de vaccinatiecampagne betreft. “Vandaag hebben één op de drie volwassenen in ons land hun eerste prik gekregen. We zijn daarmee het nummer vijf van Europa en dat is een goede zaak. Dat toont dat we erin geslaagd zijn om dat bijzonder nauwgezet te organiseren”, aldus Alexander De Croo.

Quote Hoe meer 60- en 70-plus­sers een vaccin gekregen hebben hoe meer iedereen, ook de twintig- en dertigjari­gen zullen mogen doen Alexander De Croo

De groep gevaccineerden wordt dus steeds groter. Komen er versoepelingen voor die groep? Dat wordt onderzocht, zegt de premier. “De versnelde vaccinatie zorgt er vooral voor dat we allemaal meer mogen doen. Hoe meer 60- en 70-plussers een vaccin gekregen hebben hoe meer iedereen, ook de twintig- en dertigjarigen zullen mogen doen. Men onderzoekt of een vaccin of een negatieve test kan toelaten om bepaalde zaken op een veilige manier te laten plaatsvinden, maar dat zal eerder voor de komende weken zijn.”

De premier kreeg een rondleiding in het Gentse vaccinatiecentrum. Hij liep er stap voor stap het vaccinatieparcours af. Alexander De Croo ging in gesprek met medische en niet-medische medewerkers en met mensen die hun inenting kregen. “Ik wil de vrijwilligers een hart onder de riem steken”, zei de premier in een video-interview met Belga. “Ik hoor dat de mensen die gevaccineerd worden, tevreden zijn over de manier waarop het georganiseerd wordt. Ik heb heel veel tevreden mensen gezien, allemaal mensen met een mondmasker maar wel met een smile tot achter hun oren.”

Volledig scherm De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (links) en premier Alexander De Croo (tweede van rechts) tijdens de rondleiding. © BELGA

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq weet dat Flanders Expo nu voor het eerst op volle toeren begint te draaien. “’t Zal ‘vollen bak’ zijn. In Gent gaan voor het eerst deze week acht vaccinatiestraten in gebruik. We gaan in een hoge versnelling. 20.000 prikjes zullen hier deze week in Gent gezet worden.”

300 medewerkers per dag

Er zijn momenteel genoeg medewerkers om die hoge capaciteit aan te kunnen, maar Berten Van Kerkhove, de voorzitter van de eerstelijnszone in Gent lanceert toch een oproep. “Voor die acht vaccinatiestraten, zestien lijnen, hebben we 150 medische en 150 logistieke medewerkers per dag nodig. We hebben bijna 2.000 vrijwilligers in totaal, maar we hebben er zeker nog nodig. Het is nog een lange rit, we willen zeker niet zonder personeel vallen dus een warme oproep aan de mensen om hun steentje te komen bijdragen.”

De premier ziet dat het vooruitgaat: “Deze week komt de vaccinversnelling. We gaan acht miljoen vaccins geleverd krijgen in de weken die komen. Dus is het belangrijk dat de versnelling die we deze week inzetten pico bello verloopt.”

LEES OOK: