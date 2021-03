De Brusselse aanslagen volgens de overlevende terroristen: “Ik wist niet waar ik mezelf moest opblazen”

UPDATE “Enkel door telewerk vol te houden, is er zicht op perspec­tief”

16 maart De federale regering blijft voorlopig 100 procent vasthouden aan de telewerkverplichting. Enkel door de regels rond telewerk strikt vol te houden, is er zicht op perspectief, verklaarde premier Alexander De Croo (Open Vld) na een overleg met de werkgeversorganisaties. De cijfers laten een versoepeling, bijvoorbeeld in de vorm van een terugkeermoment voor werknemers, voorlopig niet toe, klonk het. “Maar als we ons vandaag aan de regels houden, dan zijn er in de komende weken versoepelingen mogelijk.”