De boeren ploegen voort, nu de regering nog: Vlaamse ministers ontwapenen niet na stikstofcrisis

Royalty KIJK. Prins Laurent stapt op trage en bizarre manier uit wagen

De koninklijke familie kwam samen in Laken voor de jaarlijkse eucharistieviering. Met z’n allen herdachten ze er de overleden leden van de koninklijke familie. Ook prins Laurent (59) was van de partij, maar het duurde even voor hij uit de auto stapte. De prins bleef een hele tijd hangen in de deuropening van de wagen. Prinses Claire (49) en de portier keken naar Laurent en leken niet goed te begrijpen waarom hij zo bleef hangen. Na een tijdje kwam de prins boven water, samen met de handschoenen waar hij naar zocht.