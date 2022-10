De Bleeker wil sneller lagere voorschotfacturen bij lagere prijzen op de energiemarkt

Incident in Kamer met Vlaams Belang over rustperio­de Meryame Kitir: “Er zijn blijkbaar A en B parlements­le­den”

Het vragenuurtje in de Kamer is van start gegaan met een incident. Na een vraag over de pauze die minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) heeft ingelast, nam Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) tijdens de repliek van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) het woord en dat is in strijd met het reglement. Van Grieken weigerde daarop minutenlang het spreekgestoelte te verlaten, nadat zijn spreektijd afgelopen was. Parlementsvoorzitter Eliane Tillieux riep hem tot de orde.

20 oktober