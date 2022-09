De Bleeker vraagt onderzoek naar mogelijke wanpraktijken MADE en Winvest: “Schandalig en ontoelaatbaar”

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) heeft aan de Economische Inspectie gevraagd om een onderzoek in te stellen naar MADE en Winvest. Dat doet ze naar aanleiding van een storm aan klachten over het immokantoor en de verkoper van hippe panden in Antwerpen.