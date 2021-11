De Bleeker vraagt bankensector om snelle reactie in phishingdossiers

HET DEBAT. Moet het coronavac­cin verplicht worden voor iedereen?

Het debat over de verplichte vaccinatie voor de hele bevolking barst los. Woensdag ligt het voorstel voor het eerst ook op tafel van het Overlegcomité. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is alvast voorstander. Wat denk jij? Moet de vaccinatie tegen het coronavirus verplicht worden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

11:43