De Bleeker spoort Ryanair-klanten aan terugbetaling en schadevergoeding te vragen

Minister Demir: "Komende weken zullen knopen doorgehakt worden over nieuwe hoogspan­nings­lijn”

De Vlaamse regering zal in de loop van de komende weken een beslissing moeten nemen over het Ventilus-project, dat nodig is om energie vanuit de windmolenparken op zee aan land te krijgen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) na een ontmoeting met een delegatie van burgerbewegingen in het West-Vlaamse Izegem.

16 april