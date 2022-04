De Bleeker moedigt terugbetaling Kinder-producten zonder aankoopticket aan

21 Russische diplomaten en hun families met vliegtuig uit België vertrokken

In Brussel is deze middag een vlucht vertrokken met aan boord 38 Russische diplomaten en hun families: 21 diplomaten uit België, 17 uit Nederland. Onder hen ook de Russische consul-generaal in ons land Georgy Kuznetsov. In totaal gaat het om 62 mensen uit ons land en 39 uit Nederland.

10 april