De Bleeker lanceert identificatiekaart voor slotenmakers

Schriek Vrouw schiet op gerechts­deur­waar­der, slotenma­ker (50) kan drama voorkomen: “Dankzij mijn ervaring als portier hebben we het overleefd”

31 mei Een gat van bijna 25 centimeter in het dak van de woning. Dat was het gevolg van de impact van de kogel uit het jachtgeweer waarmee Anita C. vorig jaar op een gerechtsdeurwaarder en een slotenmaker had geschoten. “Als de slotenmaker niet zo heldhaftig had ingegrepen, stonden ze hier vandaag niet meer”, klonk het op zitting. Beide mannen zagen de feiten liever gekwalificeerd als poging moord, maar het parket hield het verrassend genoeg bij bedreigingen en vorderde een celstraf van een jaar.