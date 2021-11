De beste in zijn soort: de folder van de Aldi

OPINIE. Laten we maar optimis­tisch hopen dat we op de persoonlij­ke verantwoor­de­lijk­heid van mensen kunnen rekenen

Op een koude regenachtige dag, met een nieuw pakket maatregelen en een verse coronavariant, is het niet makkelijk om optimistisch te blijven. En toch: wie vanuit november 2020 naar vandaag zou geteleporteerd worden, zou met open mond staan kijken hoe we met relatief weinig beperkingen een grote besmettingsgolf hopen aan te kunnen. Onder je eigen dak is er zelfs geen enkele opgelegde coronaregel. Daarvoor rekent de regering volledig op het eigen gezonde verstand. Die vrijheid hebben we te danken aan de vaccins. Laten we er verstandig mee omgaan.

27 november