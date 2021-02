De Bart De Pauw-tapes: dit is wat de VRT en de tv-maker elkaar écht vertelden over “de meldingen”

“Ik ga de feiten niet minimaliseren. Maar ik had écht wel schrik dat het over heel erge dingen ging.” Dat zei Bart De Pauw op 7 november 2017 in de kantoren van de VRT. Zijn stem klinkt voor het eerst in 37 minuten enigszins opgelucht. Al heeft De Pauw hoop dat de VRT – dankzij zijn versie – zal terugkomen op de stopzetting van hun samenwerking na meldingen over zijn gedrag. Het actualiteitenmagazine Telefacts NU en ‘Het Laatste Nieuws’ konden de hand leggen op de tape. Dit is wat de VRT en De Pauw elkaar écht ­vertelden op dat moment.

“Het is niet met plezier dat je een sterk televisiemaker - geliefd in vele Vlaamse huiskamers - aan de deur zet. We zouden wel gek zijn als we de samenwerking met ons goudhaantje van de zondagavond na 30 jaar stopzetten op basis van anekdotes, geruchten. Dit was dan ook geen eenvoudige, lichtzinnige beslissing.” Dat zei toenmalig VRT-baas Paul Lembrechts op Radio 1, daags nadat Bart De Pauw in een filmpje op Facebook had gesproken over de breuk met de VRT. “We hebben het niet over één sms’je, hé. Maar honderden. Niet enkel met flirterige inhoud, maar vaak ­expliciete en pornografische boodschappen”, zei Lembrechts vlakaf.

Over pornografische sms’en is het vier dagen eerder in de gebouwen van de VRT nooit gegaan. Dat blijkt uit een bijna één uur durende opname van de ontmoeting tussen Bart De Pauw, zijn advocaat Michaël Verhaeghe en drie sleutelfiguren bij de VRT. Bedoeling van dat overleg: duiding over het stopzetten van de samenwerking, waarvan ex-CEO van de VRT Paul Lembrechts hem ­enkele dagen eerder had laten weten dat de VRT dat overwoog. Let wel, aan dit gesprek gingen nog andere gesprekken vooraf, zowel telefonisch als fysiek. De volledige reconstructie van die gesprekken ziet u vanavond in Telefacts NU en publiceert ‘Het Laatste Nieuws’ uitgebreid zaterdag.

Deze transcriptie is wat De Pauw die dinsdag te horen kreeg. Zeker één iemand aan tafel nam het gesprek op ­zonder dat de anderen dat wisten. Het actualiteitenmagazine Telefacts NU en ‘Het Laatste Nieuws’ kregen de tape in handen en besloten de relevante passages te publiceren. Omdat de zaken die gezegd werden, en de zaken die niet gezegd werden, en de zaken die erna in de media werden verklaard geleid hebben tot een gerechtelijk onderzoek tegen Bart De Pauw, waarin hij verdacht wordt van ‘stalking’ en ‘elektronische belaging’, en tot een klacht van Bart De Pauw tegen de VRT waarin hij een schadevergoeding eist voor de manier waarop de samenwerking beëindigd werd. Omdat de meeste mensen aan tafel niet wisten dat het gesprek werd opgenomen en we hun privacy willen respecteren kunnen we noch hun namen noch hun functies vermelden en kozen we er expliciet voor om ze zo anoniem mogelijk weer te geven.