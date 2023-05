De bakfiets is hot: deze vier Vlamingen vertellen waarom ze niet meer zonder kunnen

Opmars Aziatische hoornaar niet meer te stuiten in Vlaanderen: "Kwestie van tijd voor er doden vallen”

We raken niet meer verlost van de Aziatische hoornaar. Meer zelfs: de komende zomer zal in het teken staan van de grote wesp, die aan een niet te stuiten opmars in Vlaanderen bezig is. Wat kunnen we doen? En wat als je gestoken wordt? Wespen- en hoornaarverdelger Kevin Verbeek geeft advies.