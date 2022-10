De Ardennen, waar een huis stiekem goedkoper werd, maar Vlamingen blijven investeren

Baby’s hebben al roet in hun longen en hersenen nog voor hun geboorte

Ook ongeboren baby’s blijven niet gespaard van luchtvervuiling. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Universiteit Hasselt en de Universiteit van Aberdeen, gepubliceerd in The Lancet Planetary Health. De wetenschappers toonden aan dat er al sporen van luchtvervuiling terug te vinden zijn in verschillende vitale organen van foetussen. “Eerder onderzoek van ons team toonde al aan dat er in alle trimesters van de zwangerschap roetdeeltjes in de placenta terug te vinden zijn. Nu zien we dat die roetdeeltjes daar niet blijven zitten, maar ook echt in de organen van de foetus terecht komen”, zegt prof. dr. Tim Nawrot (UHasselt).

