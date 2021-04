“De angst is weg, hier wordt weer gezongen”: in Gents rusthuis, waar 29 bejaarden stierven aan corona, herneemt het leven

Het geroezemoes in de refter is al van ver te horen van op de gang. Allerlei stemmetjes, kriskras door elkaar. Luid schatergelach. "Nog een pistoletje met kaas?" "Iemand een eitje? Een potje koffie?" Het zorgpersoneel rent van hot naar haar opdat het de bewoners toch maar aan niks ontbreekt tijdens het feestelijke ontbijt in deze paasvakantie. Etienne babbelt honderduit met zijn goeie vriendin Micheline, Martje zit als vanouds te stralen bij zo veel lekkers voor haar neus. En het doet Jenny, die hier in december haar doodbrave man aan corona verloor, zichtbaar deugd dat ze tenminste toch tussen haar medebewoners kan eten. Het lijkt de gewoonste gang van zaken, zo allemaal samen aan het ontbijt. Maar geen mens is vergeten hoe het hier was, vorig jaar.