De affaire ‘Let’s Go Urban’ van Vlaams parlementslid El Kaouakibi: persoonlijke verrijking of slordigheid?

De stad Antwerpen zal nu ook zelf een onderzoek voeren naar het gebruik van subsidies bij de vzw Let’s Go Urban van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld). Het parket-generaal van Antwerpen kijkt de kat uit de boom en wacht het verslag over de vzw van de voorlopig bewindvoerder af. Die hoopt duidelijkheid te scheppen over de financiële transacties binnen het jongerenproject, dat in 2016 al in opspraak kwam door de boekhouding. De vraag blijft: is er sprake van persoonlijke verrijking of fraude in deze zaak? Of is alles te herleiden tot een slordige boekhouding? We konden het forensisch verslag dat de boel op stelten zette inkijken.