De Abdijschool van Zevenkerken, waar ze rijkeluiszoontjes snel met de voeten op de grond zetten en waar prinsen op de vlucht slaan

Verstopt in het dashboard en haar beha: Genkse wapenkoe­riers krijgen 4 en 6 jaar cel in Zweden

In Zweden is een koppel uit Genk veroordeeld tot celstraffen van 4 en 6 jaar voor het smokkelen van 15 pistolen. Dat melden verschillende Zweedse mediakanalen. De wapens werden verstopt in het dashboard van een auto en in de beha van de vrouw.