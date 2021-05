De 5 belangrijkste zaken die je van assisenproces rond moord op Sofie Muylle moet weten

Het proces rond de moord op Sofie Muylle (27) start maandag in het Brugse assisenhof. De beschuldigde Alexandru Caliniuc (27) staat terecht voor de verkrachting, foltering en het ombrengen van de vrouw uit Roeselare in januari 2017 op het strand van Knokke-Heist. De Roemeen riskeert levenslang, maar zijn advocaten willen hem vrijgesproken zien voor moord. Dit is wat je moet weten over de zaak.

Wie is het slachtoffer?

Sofie Muylle (27) woonde in Roeselare, op zo’n vijftig kilometer van de plek waar ze werd gevonden. De vrouw volgde een opleiding tot schoonheidsspecialiste. Het slachtoffer had al veel tegenslag gekend. Zo verloor ze eerder haar moeder en broer. Een vriendin getuigde: “Sofie is altijd positief blijven denken, ondanks alles wat er is gebeurd. Ze wilde iets maken van haar leven.”

Sofie Muylle was sociaal, goedlachs en extravert. “Ze hechtte ook veel belang aan haar uiterlijk en wilde er altijd verzorgd uitzien.” Vader Daniël en broer Stan moesten veel te vroeg afscheid nemen van hun dochter en zus.

Het lichaam van de vrouw werd op zondag 22 januari 2017 om 12.19 uur door een wandelaar aangetroffen onder een staketsel op het strand van Knokke. Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter bleek dat de vrouw in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Enkele uren eerder had haar vriend al aan de politie laten weten dat ze tijdens een avondje uit plots verdwenen was.

Wie is de beschuldigde?

Alexandru Caliniuc is geboren in Suceava, een universiteitsstad in het noordoosten van Roemenië. Hij is de jongste van zes kinderen. Vader is mecanicien, moeder poetshulp. Zelf kiest hij voor de richting elektromechanica. Hij werkt kort in de auto-industrie, maar vindt dat Roemenië hem weinig kansen biedt. Hij wordt opgepakt voor diefstal.

Via een broer belandt Caliniuc eind 2016 in België. Ze gaan als schilders aan de slag. Eerst woont hij in Heist, maar daarna verhuist hij naar een appartement in Knokke. Caliniuc woont er samen met andere Roemenen.

Op die bewuste januaridag in 2017 wordt het lichaam van Sofie Muyllle aangetroffen onder een staketsel. Haar bloes zit binnenstebuiten, haar panty’s en slip zijn opgetrokken. In haar gezicht heeft ze lichte verwondingen.

Op camerabeelden is te zien hoe een man met een opvallende blauwe jas na de feiten urenlang blijft rondhangen in de buurt van het lichaam. In dat kader wordt Alexandru Caliniuc op 26 juni 2017 in zijn thuisland opgepakt. Op 14 juli wordt hij aan België overgeleverd. Verder onderzoek wijst uit dat het DNA van de beschuldigde overeenstemt met het DNA-materiaal op het slachtoffer. Het gaat onder andere om spermavlekken op haar kledij.

Volledig scherm Eind maart werden beelden verspreid van de man met de blauwe jas die enkele uren zou hebben rondgezworven rond de vindplaats van het lichaam. © VTM NIEUWS

Caliniuc blijft echter volhouden dat hij de jonge vrouw niet van het leven beroofde. Hij geeft wel toe dat hij het bewusteloze lichaam tot onder het staketsel sleepte, waar hij seks met haar had. Op zijn gsm worden ook foto’s en beelden van het zieltogende slachtoffer aangetroffen. Volgens de wetsdokter werd dat verminderde bewustzijn veroorzaakt door verstikking en stierf Sofie Muylle uiteindelijk in de vrieskou door een hartstilstand.

In de loop van het onderzoek wordt de Roemeen bijkomend aangehouden voor verkrachting, foltering en aanranding. Door de Gentse KI wordt hij dan ook niet enkel voor moord, maar ook voor verkrachting met foltering naar het hof van assisen verwezen.

Volgens de gerechtspsychiaters blijft hij echter een gevaar. In de gevangenis probeerde hij al meerdere celgenoten aan te randen.

Welke onduidelijkheden zijn er nog?

Volgens de speurders vertelt Caliniuc niet de hele waarheid. Zijn tijdsschema rammelt en komt niet overeen met hun bevindingen. Zij denken dat de Roemeen Sofie Muylle al eerder tegenkwam op het strand en haar lastigviel. Ze zou daarbij haar jas verloren zijn - want die lag een halve kilometer van de plaats waar haar lichaam werd gevonden. Caliniuc ontkent. “Ik heb Sofie nooit gezien toen ze rechtop stond. Zet een pistool tegen mijn hoofd en ik zal hetzelfde zeggen.”

Volledig scherm De beschuldigde van de moord op Sofie Muylle postte deze foto (links) daags na het overlijden van Sofie met als bijschrift "De zomer komt eraan". © rv

De doodsoorzaak van Sofie Muylle wordt doorheen het onderzoek het grootste punt van discussie. Een college van tien deskundigen besluit dat de jonge vrouw zeker geen natuurlijke dood stierf. Onderkoeling was volgens de experts de “meest waarschijnlijke doodsoorzaak”. De nacht van de feiten vroor het in Knokke tot 3 graden onder 0. Het werd in ons land de ‘koudste nacht van het jaar’ genoemd. Sofie had volgens het onderzoek bovendien tussen 1 en 1,8 promille alcohol in haar bloed. Het zou de onderkoeling enkel nog hebben versneld. Het parket is er - op basis van het verslag - van overtuigd dat Alexandru C. Sofie Muylle op gewelddadige wijze misbruikte en om het leven bracht.

De verdediging is een andere mening toegedaan. De advocaten van de beschuldigde stellen dat het rapport van de experts net aantoont dat hun cliënt de jonge vrouw niet vermoordde.

Hoe verloopt het proces?

Het proces gaat op maandagochtend 17 mei echt van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Daarna zal de beschuldigde verhoord worden door voorzitter Willem De Pauw.

In totaal zullen tijdens het proces ruim 50 getuigen gehoord worden. In principe wordt een uitspraak over de schuldvragen op vrijdag 21 mei verwacht. De debatten over de strafmaat zullen sowieso pas na het verlengde weekend gehouden worden.

Voor moord riskeert Alexandru Caliniuc levenslange opsluiting.

Wie zijn de advocaten?

Op het assisenproces zal Alexandru Caliniuc bijgestaan worden door meester Chantal Van den Bosch en meester Pieter Filipowicz.

De belangen van de vader en de broer van Sofie Muylle zullen respectievelijk door meester Charlotte Verhaeghe en meester Filip De Reuse verdedigd worden.

Meester Luc Arnou en meester Lore Arnou treden op als advocaten van de vriend van het slachtoffer.

Céline D’havé van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich.