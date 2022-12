De 32 dodelijke slachtoffers van de aanslagen van 22 maart in Brussel: dit is hun verhaal

Waasmunster/Lokeren 22-jarige vrouw op slag dood na ongeval op E17 in Waasmun­ster: wagen botst met truck en wordt daarna aangereden door andere wagen

Op de E17 in Waasmunster, in de richting van Antwerpen, is vanmorgen een zwaar verkeersongeval gebeurd tussen een vrachtwagen en twee personenwagens. Daarbij is één dode gevallen. Dat heeft de federale politie bevestigd aan HLN. Het zou gaan om een 22-jarige vrouw uit Lokeren.

