De 16 Vragen van De Wachter aan Zuhal Demir: “Het moederschap hoort iets moois te zijn. Ik heb het gevoel dat mij dat op een wrede manier is afgenomen”

De 16 Vragen van De Wachter aan Dyab Abou Jahjah: “Mijn prioritei­ten zijn herschikt: mijn gezin komt nu op de eerste plaats”

Dyab Abou Jahjah was vijf toen de kogels in Libanon letterlijk rond z'n oren vlogen, maar vraag hem hoe z’n kindertijd was en hij zegt ‘normaal’. De meer objectieve waarheid is dat er in het leven van Abou Jahjah weinig ‘normaal’ is. Niet zijn politieke carrière, niet zijn religieuze parcours, niet zijn liefdesleven. “Mijn eerste twee huwelijken waren verloren tijd, zowel voor mij als voor die vrouwen.”

6 maart