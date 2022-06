De 16 Vragen van De Wachter aan Steven Van Herreweghe: “De mensen die ik tegenkom. De milieus waar ik kom. Mijn leven is fenomenaal indrukwekkend”

“Hoe lichter, hoe beter”: Agentschap Zorg en Gezondheid waarschuwt voor uitdroging en verspreidt affiche met urinevlek

“Check je urine!” Het is de duidelijke boodschap van een nieuwe campagne van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Met een affiche met daarop een urinevlek wil het Agentschap uw aandacht even in de pot richten. Op warme dagen zoals vandaag en de komende dagen is het belangrijk om voldoende te drinken, en donkere urine kan wijzen op uitdroging, klinkt het.

17 juni