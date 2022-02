De 16 Vragen van De Wachter aan Ruth Becquart: “Ik kan me soms nog altijd minder voelen. Dat zit er diep ingebakken”

Ze voelt het aan alles: Ruth Becquart is aangekomen in het midden van haar leven. Maar van de te verwachten midlifecrisis is - hout vasthouden - nog geen sprake. Wel integendeel, de actrice telt haar zegeningen, te beginnen met man en dochter. “Als ik Stijn heb, als Mira gelukkig is en als ik mag blijven werken, dan heb ik alles.”