De 16 Vragen van De Wachter aan Peter Van de Veire: “‘Hebben jullie die bladzijde nu omgeslagen’, vragen mensen. Waarom zouden we?”

Pieter Timmermans (VBO) ziet concurren­tie­po­si­tie plots dalen: “We worden weer de zieke man van Europa”

“We zijn de fouten uit het verleden aan het herhalen. Door de grote stijging van de loonkosten kunnen onze bedrijven over enkele jaren de concurrentie met het buitenland niet meer aan en worden we economisch weer de zieke man van Europa. We dreigen dan opnieuw te moeten overgaan naar indexsprongen. We zouden dit beter voorkomen dan later te moeten genezen”, zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

