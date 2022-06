De 16 Vragen van De Wachter aan Mathieu Terryn: “Het gat van onder mijn lijf chillen: ik kan dat buitengewoon goed”

Aangrijpen­de getuigenis tijdens herdenking watersnood: “Ik had Rosa nog vast, maar toen kwam nog grotere vloedgolf die haar heeft meege­sleurd”

In Sint-Amands aan de schelde, is gisterenavond het festival STROOM gestart met een concert om de 41 slachtoffers van de overstromingen van vorig jaar te eren. Voor de aanwezige nabestaanden was het een emotionele avond. De getuigenis van Benjamin Van Bunderen Robberechts (15) die voor zijn ogen zag hoe Rosa (15) door een vloedgolf de dood werd ingesleurd, laat niemand onberoerd.

24 juni