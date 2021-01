De 16 vragen van De Wachter aan Lieven Boeve: “Toen mijn vader stierf, was ik 7. Ik zat vol vragen. ‘Waartoe dient dat hier allemaal?’”

In het leven van Lieven Boeve is er een ‘voor’ en een ‘na’. Hij was zeven toen hij z’n vader verloor en beschrijft dat als een toevalligheid die achteraf veel bepaalde. “Ik vraag me wel eens af: stel dat mijn vader niet gestorven was. Hoe zou mijn leven er dan hebben uitgezien?”