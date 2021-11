De 16 Vragen van De Wachter aan Kat Kerkhofs: “Alles in mijn leven wordt bepaald door Dries. Zo had ik het mij als kind niet voorgesteld”

Showbizz Frances Lefebure: “Toen we trouwden, zei ik tegen Boris: ‘Ik zeg niet dat het gaat lukken, maar ik ga er wel alles aan doen’”

Twee jaar geleden raasde er een orkaan door het leven van Frances Lefebure, hij heette Boris Van Severen. Alles wat ervoor zo zeker had geleken, ging aan het wankelen. Het was de liefde op z'n grilligst: even hartstochtelijk en overweldigend dan destructief en complex. Maar de storm ging liggen, er kwam zelfs een huwelijk van. “Ik heb met mensen moeten breken, ben in therapie gegaan, het was een shitshow. Maar ik ben nog nooit van iets zo honderd procent zeker geweest.”

