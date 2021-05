De 16 vragen van De Wachter aan Jef Vermassen: “Vera is mijn oogappel. Ik ben nog altijd verliefd op haar”

Conner Rousseau: “Fuck, het is allemaal zo rap gegaan. De bekendheid. Het voorzitter­schap. Ik plaats het nog”

5 mei Conner Rousseau verwoordt de dingen niet altijd even fijnbesnaard. Een ‘bitch’ meer of minder: no big deal. Diep in z’n hart, weg van de bliksemafleider die dat taalgebruik slechts is, toont @kingconnah zich een pak zachter. “Ik heb niet echt problemen. Maar fuck, het is allemaal zo rap gegaan. De bekendheid, het voorzitterschap, ik ben dat nog allemaal aan het plaatsen.”