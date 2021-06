De 16 Vragen van De Wachter aan Jan Jambon: “Ik kwets soms mensen zonder dat het zo bedoeld is. Dat is de aard van het beestje”

Kernuit­stap doet Belgische CO2-uit­stoot komende jaren fors toenemen

25 juni De uitstoot van broeikasgassen in België is in 2020 verder gedaald. Maar de komende jaren zal de uitstoot weer toenemen, en dat komt vooral door de geplande sluiting van de kerncentrales. Het Planbureau verwacht dat de uitstoot in 2026 zowat 12 procent hoger zal liggen dan vorig jaar. “De kernuitstap veegt tien jaar klimaatbeleid in één klap weg", zegt N-VA. Volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) slaat de studie van het Planbureau op het beleid van de vorige regering.