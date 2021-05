De 16 vragen van De Wachter aan Jacques Vermeire: "Het hoogtepunt van mijn leven? Dat is nu”

De 16 vragen van De Wachter aan Jef Vermassen: “Vera is mijn oogappel. Ik ben nog altijd verliefd op haar”

7 mei Zijn ogen glinsteren en als hij lacht, is het nog altijd als een jongetje: de jaren hebben op Jef Vermassen weinig vat. Behalve diep vanbinnen. Daar wordt zijn hart steeds weker. “Ik word emotioneler. Mijn empathie is soms te groot, dat is niet goed. Ik wil tijdens een pleidooi geen tranen in mijn ogen krijgen, ik heb daar steeds vaker last van.”