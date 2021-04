De 16 Vragen van De Wachter aan Heidi De Pauw: “Ik ben een grote vrijheidsjunk”

Heusden-Zolder Buurt opge­schrikt door plofkraak aan KBC-kan­toor in Zolder

16:56 De Ringlaan in Zolder is donderdagavond omstreeks kwart over tien opgeschrikt door een ontploffing aan het KBC-kantoor dat gevestigd is op het gelijkvloers van een appartementsgebouw. Volgens het parket van Limburg zou het gaan om een plofkraak.