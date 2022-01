De 16 Vragen van De Wachter aan Evi Hanssen: “Een grote, machtige man die een seksueel fout getinte opmerking over mij maakt, ervaar ik niet als intimiderend. Ik denk gewoon ‘lul’”

Ooit was haar leven woelig en haar liefdesparcours hobbelig, tegenwoordig is Evi Hanssen één brok standvastigheid en innerlijke rust. Verliefd, verloofd, bijna getrouwd en straks ook samen onder één dak: alles wat ze had gezworen nooit nog te doen, ineens was het er. “Laatst liep ik over de heide en kreeg ik zomaar ineens de tranen in m’n ogen. Mijn lief, mijn job, mijn kinderen: shit zeg, hoe fantastisch allemaal niet?