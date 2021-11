De 16 Vragen van De Wachter aan Edouard Vermeulen: “De liefde: c’est le mystère de ma vie”

INTERVIEW. Ilse Van Loy (36), de vrouw van Peter Van de Veire, pleit voor een radicale terugkeer naar vrij spel: “Zelfs in de kleuter­klas zijn er al puzzelkam­pi­oe­nen, dan denk ik: serieus?”

Voor je het weet zit een dag vol school, huiswerk, hobby’s en geplande activiteiten. In haar eerste boek ‘Moeder, waarom spelen wij (zo weinig)’ pleit Ilse Van Loy (36) - ze is kinder- en jeugdpsychiater, mama van Lex (2,5), plusmama en echtgenote - voor een terugkeer naar meer vrij spel. “Want als we zo doorgaan, krijgen we over pakweg 40 jaar vooral angstige en starre mensen die veerkracht en creatief missen.” Wat volgt, is een gesprek over een wereld waarin controle en prestaties van kinderen overheersen, over alternatieve onderwijssystemen en de moeilijkheid van opgroeien, en over het essentieel belang van spelen. Voor de allerkleinsten, maar zeker ook voor u en mij.

