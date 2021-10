De 16 vragen van De Wachter aan Dominique Van Malder: “‘Sorry dat ik hier ben.’ Ik heb dat jaren gehad”

Nieuws Uiterst zeldzaam! Vanavond kan je mogelijk het noorder­licht zien: “Eerste keer in 18 jaar”

In delen van Nederland bestaat er vanavond een kans om het noorderlicht te zien. Ook in Belgisch Limburg zou er voor het eerst in 18 jaar een kleine kans bestaan om het natuurfenomeen te kunnen aanschouwen. Door hevige zonneactiviteit is er momenteel een plasmawolk op koers richting de aarde. Verwacht wordt dat de wolk tegen de avond zou arriveren, met kans op noorderlicht als gevolg. Nu maar hopen dat de hemel wil opklaren.

30 oktober