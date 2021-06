De 16 Vragen van De Wachter aan Delphine Lecompte: “Als ik nog maar dénk dat mijn lief wegdrijft, bind ik hem aan me via seks”

Showbizz De 16 vragen van De Wachter aan Jacques Vermeire: "Mochten de mensen me niet voor zot verklaren, ik kocht de grootste knikker­baan die er bestaat”

30 mei Er was deze week niet naast te kijken: Jacques Vermeire is 70 geworden. Een mens zou nog vergeten welk mirakel dat is. Had de natuur haar werk gedaan, Jacques had maar nipt de zestig gehaald. “De belangrijkste mensen in mijn carrière zijn mijn twee dokters. Zonder hen was ik er niet meer geweest.”