DE 100 BELGEN VAN 2020. Tessa Wullaert, voetbalster Anderlecht en Red Flames (plaats 31): “Na de EK-kwalificatie was er veel cava. En een kater”

DE 100 BELGEN VAN 2020. Flo Windey, tv-presenta­tri­ce (plaats 70): “2021? Tongzoenen met een wildvreem­de op een festival”

21 december Eerst was er ‘Flowjob’, haar YouTubereeks voor Studio Brussel. Dan kregen we ‘Club Flo Doc’ (VTM2), waarin ze de beste seksdocumentaires uit het buitenland toonde. En de voorbije weken verwelkomde Flo Windey (25) ons in ‘Club Flo’, haar eerste echte, éigen tv-programma. Daarin ging ze op ontdekking in de wereld van seks en verdovende middelen. Waarom de Brusselse daarna in quarantaine ging, legt ze hieronder zelf uit.