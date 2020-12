DE 100 BELGEN VAN 2020. Sp.a-voorzitter Conner Rousseau (plaats 3): “Dat alles wat ik onderneem, lukt? Ja, ik heb dat gevoel”

Hij staat op drie in deze Top 100 en ook zijn boek ‘T.’, waarin hij vertelt hoe en waarom hij politicus is geworden, staat op drie in de boeken-top 10. Alles wat Conner Rousseau aanraakt, lijkt te veranderen in brons. Hij vormde mee een regering, haalde Frank Vandenbroucke terug naar de politiek, dwong het respect van Bart De Wever af en doet sp.a stijgen in de peilingen. Niet slecht voor een snotneus van 28 die volgens sommigen niet veel meer was dan een paar sneakers, een ­Instagram-account en wat ‘bitches’ en ­‘matekes’ op een hoop gegooid.