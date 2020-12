DE 100 BELGEN VAN 2020. Selena Ali, bazin van katje Lee (plaats 77): “Lee is dit weekend thuis, eindelijk”

DE 100 BELGEN VAN 2020. Herman Goossens, professor microbiolo­gie UA (96): “Sommige collega's moeten zelfs beschermd worden door de Staatsvei­lig­heid”

17 december Een wetenschapper in de 100 Belgen van 2020. En we kunnen u nu al verklappen dat het niet de enige is. Waarom professoren plots opduiken in een poppoll, weten we helaas allemaal. Herman Goossens (63), professor microbiologie aan de Universiteit Antwerpen, was één van de stemmen die ons corona uitlegde op een begrijpelijke manier. Voor hem was 2020 vooral een les in nederigheid.