OVERZICHT. Stijging coronabe­smet­tin­gen remt licht af, kleine toename van aantal patiënten in ziekenhui­zen

11:13 De stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen remt voor de tweede dag op rij lichtjes af. Het aantal overlijdens daalt met 6,6 procent. In de ziekenhuizen liggen er in totaal in België 2.610 patiënten met Covid-19, een lichte toename (+3 procent). Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van Sciensano.