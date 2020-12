DE 100 BELGEN VAN 2020. De helden van de zorg (plaats 2): een welgemeende dankuwel

In het jaar waarin we al onze zekerheden verloren, bleef er eentje loeihard overeind: de onmetelijke toewijding van onze zorgverleners. Zelfs op de allermoeilijkste momenten bleven ze staan en knokten ze verder, niet zelden in de frontlinie. Idealiter hadden we ze allemaal op deze kolommen gezet — een plek die ze één voor één verdienen. Maar dat gaat niet en dus kozen we er zes, die de hele sector vertegenwoordigen. Aan iedereen die zo goed ‘zorgde’ het afgelopen jaar: een welgemeende dankuwel.